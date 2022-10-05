Артист с коллегами по группе "ВВ" с начала полномасштабного вторжения рф в Украину активно гастролируют по разным странам, собирая средства на помощь украинским защитникам и пострадавшим от войны.

На этот раз на своей странице в Instagram Скрипка обратился к поклонникам и рассказал о своих планах.

"Дорогие, приветствую!) На календаре уже начало октября и как мы долго-долго ждали, наши гонят врага по всем фронтам. Очень хорошие новости с фронта, а на сердце что-то - не покой. Как говорили, будут вам классные новости с фронтов и будет вам счастье, а видите - счастья нет. Почему? Потому, что накручиваются новости, накручиваются страхи и тому подобное и все зависит только от нас с вами. Внутренний стержень, внутренняя сила, помогаем друг другу, помогаем Украине", - пишет Олег.

Фронтмен группы "Вопли Видоплясова" также добавил, что не все идет по плану.

"Видите, я все время в движении, на колесах. Снова выезжаю за границу, кое-что не выходит из концертов, а многое выходит. Собираем средства, помогаем и двигаемся вперед. Все будет хорошо, но покоя никогда не будет, друзья. Слава Украине ! Искренне Ваш. Олег Скрипка🤘", — подчеркнул музыкант.

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