Артист с коллегами по группе "ВВ" с начала полномасштабного вторжения рф в Украину активно гастролируют по разным странам, собирая средства на помощь украинским защитникам и пострадавшим от войны.
На этот раз на своей странице в Instagram Скрипка обратился к поклонникам и рассказал о своих планах.
"Дорогие, приветствую!) На календаре уже начало октября и как мы долго-долго ждали, наши гонят врага по всем фронтам. Очень хорошие новости с фронта, а на сердце что-то - не покой. Как говорили, будут вам классные новости с фронтов и будет вам счастье, а видите - счастья нет. Почему? Потому, что накручиваются новости, накручиваются страхи и тому подобное и все зависит только от нас с вами. Внутренний стержень, внутренняя сила, помогаем друг другу, помогаем Украине", - пишет Олег.
Фронтмен группы "Вопли Видоплясова" также добавил, что не все идет по плану.
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"Видите, я все время в движении, на колесах. Снова выезжаю за границу, кое-что не выходит из концертов, а многое выходит. Собираем средства, помогаем и двигаемся вперед. Все будет хорошо, но покоя никогда не будет, друзья. Слава Украине ! Искренне Ваш. Олег Скрипка🤘", — подчеркнул музыкант.
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