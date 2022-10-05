Українська співачка Таїсія Повалій, яка давно перебралася до Росії, вже не повернеться до рідної країни.

Українська співачка Таїсія Повалій зрадила Батьківщину ще 2014 року, коли не розпрощалася з концертами у Росії. Але верхом цинізму стало те, що горе-артистка продовжує виступати на кремлівських концертах із тими, хто топить за так звану «спецоперацію». Також Повалій жодного разу не висловилася за підтримку рідної країни.

Відомий український екстрасенс Людмила Хомутовська розклала карти Таро та розкрила, що чекає на путіністку в найближчому майбутньому. Про це вона повідомила у програмі Таня плюс.

Хомутовська запевняє, що до України Повалій ніколи не повернеться.

"Це нормальна її доля. Вона житиме, зароблятиме гроші, ніхто сюди повертатися не буде. Сказати, що щось там у неї кардинальне трапиться... Я не бачу. Людина доживатиме там. Я, наскільки розумію, в Україну їй не можна. Тож там вона і житиме", - розповіла екстрасенс.

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