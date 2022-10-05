Популярная украинская певица Ирина Билык, которая некоторое время жила и выступала с благотворительными концертами в Америке, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное фото из Нью-Йорка и рассказала, с кем познакомилась в США.

На новой черно-белой фотографии Ирина запечатлена на прогулке в мегаполисе, за ее спиной видно нью-йоркские небоскребы, машины и деревья. Перед камерой артистка пояивлась во всем черном – на ней широкие брюки и свободная футболка. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на лице стильные очки.

В подписи к публикации Билык поделилась своими эмоциями: "Почти месяц прошел с тех пор, как я вернулась из Соединенных Штатов Америки и лучшее, что я видела в этой замечательной стране – это наши украинцы! Они меня очень поддерживали! Также я познакомилась с очень талантливыми украинскими фотографами, например, в Нью-Йорке @nastia.kalibri.nyc сделала жизненные фото прямо на улицах города, такая я себе нравлюсь больше всего – настоящая, романтическая и свободная! Кстати, для украинцев с промокодом "Билык" на фотосессию в ее студии сейчас действует огромная скидка! Часть денег от фотосессий Настя перечисляет в благотворительный фонд".

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