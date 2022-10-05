Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, а также судья в шоу талантов и "Холостячка" первого сезона известного шоу. Она часто удивляет рассказами о своей жизни, делится полезными способами привести себя в порядок и рассказывает о медитации.
Также нравится Ксении делиться лайфхаками, как надо правильно следить за фигурой и подтягивать формы. Даже после наступления холодов Ксения старается заняться собой усерднее и подмечает, что идеальных женщин не существует и у нее самой есть недостатки.
"Друзья, слышите музыку? Это я пришла на массаж, вот. Натерли уже мне всякими БДСМ-приборами" - отшутилась Ксения и показала покрасневшую кожу.
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Родители Ксении Мишиной живут в Крыму и уезжать не собираются. Раньше звезда часто виделась с ними, однако после полномасштабной войны - ни разу.
Напомним, "Холостячка Мишина рассказала, как сын начал бунтовать из-за учебного года: "Такая история!"
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