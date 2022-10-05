Украинская певица Таисия Повалий предала Родину еще в 2014 году, когда не распрощалась с концертами в россии. Но верхом цинизма стало то, что горе-артистка продолжает выступать на кремлевских концертах с теми, кто топит за так называемую «спецоперацию». Также Повалий ни разу не высказалась в поддержку родной страны.
Известный украинский экстрасенс Людмила Хомутовская разложила карты Таро и раскрыла, что ждет путинистку в ближайшем будущем. Об этом она сообщила в программе
Хомутовская уверяет, что в Украину Повалий никогда не вернется.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Новый глава НБУ, выяснилось, кто может им стать после Шевченко: "Имеет хорошие отношения с Ермаком"
Город атакован: дроны-камикадзе взрывают Киевщину, начались пожары
Пугачева уехала из россии и красиво всех поставила на место новым заявлением: "Какое счастье…"
"Это нормальная ее судьба. Она будет жить, зарабатывать деньги, никто сюда возвращаться не будет. Сказать, что что-то там у нее кардинальное случиться… Я не вижу. Человек будет доживать там. Я, насколько понимаю, в Украину ей нельзя. Так что там она и будет жить", - рассказала экстрасенс.
Напомним, Билык показала фото из Америки и удивила признанием.
Как сообщала Politeka, Андрей Данилко поставил крест на личной жизни и назвал причину.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина показала, как похудеть необычным способом.