Украинская певица Таисия Повалий, которая давно перебралась в россию уже не вернется в родную страну.

Украинская певица Таисия Повалий предала Родину еще в 2014 году, когда не распрощалась с концертами в россии. Но верхом цинизма стало то, что горе-артистка продолжает выступать на кремлевских концертах с теми, кто топит за так называемую «спецоперацию». Также Повалий ни разу не высказалась в поддержку родной страны.

Известный украинский экстрасенс Людмила Хомутовская разложила карты Таро и раскрыла, что ждет путинистку в ближайшем будущем. Об этом она сообщила в программе Таня плюс .

Хомутовская уверяет, что в Украину Повалий никогда не вернется.

"Это нормальная ее судьба. Она будет жить, зарабатывать деньги, никто сюда возвращаться не будет. Сказать, что что-то там у нее кардинальное случиться… Я не вижу. Человек будет доживать там. Я, насколько понимаю, в Украину ей нельзя. Так что там она и будет жить", - рассказала экстрасенс.

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