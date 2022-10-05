Цього разу на своїй сторінці в Instagram розмістила довгий пост, у якому поділилася враженнями від виступів за кордоном.

"Починаючи від лютого, зустрічі з українцями, коли ми всі разом збираємося, для мене стали найбільш зворушиливими моментами… 💔Більшість з людей, з якими я спілкуюся під час своїх виступів за кордоном, були на моїх концертах в Україні у мирний час, та я ніколи раніше не бачила таких емоцій - це і сльози, і усмішка одночасно", — пише Лижичко.

Руслана зізнається, що їй як артисту важко звикнути бачити таке зі сцени.

"У такі моменти мені хочеться підбігти, кожного обійняти, пригорнути, сказати слова підтримки. Найбільше мені хочеться полегшити перебування цих людей на чужині, дати рідну емоцію, якої їм так бракує, будучи далеко від дому… У поглядах українців читаються лише одні слова: «Я хочу додому, в Україну, якомога швидше». Це безпрецедентне явище", — переконана артистка.

За словами Руслани, зазвичай, тікаючи від війни, люди прагнуть облаштуватися і «осісти» у безпечному місці, але у випадку з українцями це не так - українці рахують кожну хвилину до повернення додому.

Лижичко також розповіла про випадок після виступу в бельгійському Антверпені, який дуже її розчулив.

"Вже вечоріло і ставало зимно. Я була у відкритому сценічному костюмі. Жінка побігла в торговий центр поруч і купила теплу безрукавку, щоби я зігрілася. Вона давала мені цю безрукавку зі сльозами в очах, промовляючи, що це єдине, що вона може зробити, щоби мене зігріти. Дорогенька! Якщо ти читаєш цей допис, знай, що твої очі і твій погляд зігріли мене на все життя!", — додала зірка.

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