В этот раз на своей странице в Instagram разместила длинный пост, в котором поделилась впечатлениями от выступлений за границей.

"Начиная с февраля, встречи с украинцами, когда мы все вместе собираемся, для меня стали самыми трогательными моментами… Большинство людей, с которыми я общаюсь во время своих выступлений за границей, были на моих концертах в Украине в мирное время, но я никогда раньше не видела таких эмоций – это и слезы, и улыбка одновременно", — пишет Лыжичко.

Руслана признается, что ей как артисту тяжело привыкнуть видеть такое со сцены.

"В такие моменты мне хочется подбежать, каждого обнять, прижать, сказать слова поддержки. Больше всего мне хочется облегчить пребывание этих людей на чужбине, дать родную эмоцию, которой им так не хватает, будучи далеко от дома… Во взглядах украинцев читаются только одни слова: «Я хочу домой, в Украину, как можно скорее». Это беспрецедентное явление", - убеждена артистка.

По словам Русланы, обычно, убегая от войны, люди стремятся обустроиться и осесть в безопасном месте, но в случае с украинцами это не так - украинцы считают каждую минуту до возвращения домой.

Лыжичко также рассказала о случае после выступления в бельгийском Антверпене, который очень ее растрогал.

"Уже вечерело и становилось холодно. Я была в открытом сценическом костюме. Женщина побежала в торговый центр рядом и купила теплую безрукавку, чтобы я согрелась. Она давала мне эту безрукавку со слезами в глазах, говоря, что это единственное, что она может сделать, чтобы меня согреть. Дорогая! Если ты читаешь это сообщение, знай, что твои глаза и твой взгляд согрели меня на всю жизнь!", - добавила звезда.

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