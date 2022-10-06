Популярна американська співачка Брітні Спірс через 13 років звільнилася від деспотичного контролю батька, який називав це опікою. Артистці було заборонено навіть вирішувати, чи буде вона мати дітей і як вона і на які кошти житиме.
Тому тепер Спірс на всю "відривається" в мережі і показує шалені танці, розваги на пляжі та хвалиться нескромними образами, знімаючи гору купальника.
Деякі кадри навіть збентежили фанатів через їхню відкритість:
"Ух ти! Блекаут флюїди 👒❤️😍; Нанесіть сонцезахисний крем на бідну жінку; Будь ласка, Бріто, нанеси сонцезахисний крем 😢🔥; Так дивно; Зачіска Брітні у стилі початку 00-х! 🤩; Хтось, візьміть алое від опіку!; Кохання, правильний догляд за шкірою; Королева, як завжди прекрасна! ❤️».
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Також в Інстаграм Брітні впала з лайкою на своїх батьків і побажала їм горіти в пеклі.
«Не побажаю такого болю нікому! Неймовірно важко прийняти той факт, що моя сім'я зі мною все це зробила. І до кінця життя мені буде тяжко. А щодо моїх мами та тата, які сиділи склавши руки і ховали від мене каву по всьому будинку, щоб я не могла прокинутися від почуття, що я мертва, від свого страху… Я скажу це голосно і гордо. Я молюся, щоб ви обоє горіли в пеклі» - розповіла Брітні.
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