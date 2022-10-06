Популярна артистка та співачка Брітні Спірс не посоромилася показати форми на пляжі без купальника та збентежила фанатів.

Популярна американська співачка Брітні Спірс через 13 років звільнилася від деспотичного контролю батька, який називав це опікою. Артистці було заборонено навіть вирішувати, чи буде вона мати дітей і як вона і на які кошти житиме.

Тому тепер Спірс на всю "відривається" в мережі і показує шалені танці, розваги на пляжі та хвалиться нескромними образами, знімаючи гору купальника.

Деякі кадри навіть збентежили фанатів через їхню відкритість:

"Ух ти! Блекаут флюїди 👒❤️😍; Нанесіть сонцезахисний крем на бідну жінку; Будь ласка, Бріто, нанеси сонцезахисний крем 😢🔥; Так дивно; Зачіска Брітні у стилі початку 00-х! 🤩; Хтось, візьміть алое від опіку!; Кохання, правильний догляд за шкірою; Королева, як завжди прекрасна! ❤️».

Також в Інстаграм Брітні впала з лайкою на своїх батьків і побажала їм горіти в пеклі.

«Не побажаю такого болю нікому! Неймовірно важко прийняти той факт, що моя сім'я зі мною все це зробила. І до кінця життя мені буде тяжко. А щодо моїх мами та тата, які сиділи склавши руки і ховали від мене каву по всьому будинку, щоб я не могла прокинутися від почуття, що я мертва, від свого страху… Я скажу це голосно і гордо. Я молюся, щоб ви обоє горіли в пеклі» - розповіла Брітні.

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