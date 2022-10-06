Популярна американская певица Бритни Спирс спустя 13 лет освободилась от деспотичного контроля отца, который называл это "опекой". Артистке было запрещено даже решать, будет ли она иметь детей и как она и нна какие средства будет жить.
Поэтому теперь Спирс во всю "отрывается" в сети и показывает безумные танцы, развлечения на пляже и хвастается нескромными образами, снимая верх купальника.
Некоторые кадры даже смутили фанатов из-за их открытости:
«Ух ты! Блэкаут флюиды 👒❤️😍; Нанесите солнцезащитный крем на бедную женщину; Пожалуйста, Брит, нанеси солнцезащитный крем 😢🔥; Так странно; Прическа Бритни в стиле начала 00-х! 🤩; Кто-нибудь, возьмите алоэ от ожога!; Любовь, правильный уход за кожей; Королева, как всегда прекрасна! ❤️».
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Также в Инстаграм Бритни обрушилась с руганью на своих родителей и пожелала им гореть в аду.
«Не пожелаю такой боли никому! Невероятно тяжело принять тот факт, что моя семья со мной все это проделала. И до конца жизни мне будет тяжело. А что касается моих мамы и папы, которые сидели сложа руки и прятали от меня кофе по всему дому, чтобы я не могла проснуться от чувства, что я мертвая, от своего страха… Я скажу это громко и гордо. Я молюсь, чтобы вы оба горели в аду» - рассказала Бритни.
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