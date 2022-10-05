Напередодні вчергове перенесли прем'єру 12 сезону шоу "Холостяк", головним героєм якого став Алекс Топольський. Про нову дату старту буде оголошено пізніше.

Несподівано ведучий "Холостяка" Григорій Решетнік вирішив підігріти інтерес публіки до іншого проекту. На своїй сторінці в Instagram він показав фото з табличкою "Холостячка" та поцікавився у глядачів, хто міг би стати героїнею наступного сезону шоу.

"Допоможіть знайти! Хто зараз може бути 💃🏻", — написав Григорій.

Думки в коментарях різко розділилися: більшість голосують за Лесю Нікітюк, Дашу Астаф'єву та Тіну Кароль на роль нової "Холостячки", але багато хто виступає й проти них.

"Я вважаю, що холостячка має бути молода дівчинка. Мішель Андраде, наприклад";

"Тільки не Леся!!! Вона не буде цікава у романтичному проекті, а от Даша Астаф'єва цікава претедентка була б!";

"Ще холостяка ніяк не покажете, а вже холостячку вибираєте 😭";

"Тільки не Нікітюк, Астаф‘єва і Кароль, вони старі і нецікаві!!! Когось молодого, не дуже відомого";

"Мені цікаво де холостяків знайдуть ... одні будуть захищати країну а інші розважатися ....";

"а є холостячка «для звичайних смертних»?)) я б пішла 😅", — пишуть у коментарях.

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