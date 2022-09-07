На своїй сторінці в Instagram Григорій розповів, що вже 20 років живе в Києві — місті, про яке він мріяв з дитинства.
"У вересні 2002 року скромний, невпевнений в собі хлопець з Миколаєва приїхав підкорювати столицю. Навчаючись на ведучого телепрограмм, я мріяв відбутися в професії. Але, окрім мрій, зізнатись, ще багато працював. Тому, мабуть, і закінчив університет з червоним дипломом, вступив до аспірантури, став викладачем та, звісно, закохався в телебачення", — пише Решетнік.
Зараз Григорій щасливий, що глядачі та професія прийняли його - він став диктором і ведучим десятків найпопулярніших проектів країни, провів найкращі церемонії та заходи, об‘їздив пів світу.
"А ще - в столиці я зустрів кохання свого життя! Разом з Христинкою ми народили трьох неперевершених синів, про донечку також мріємо:) У мене багато друзів і знайомих, яких я дуже ціную й поважаю", — додав Решетнік
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Також Григорій потужно підтримав українців, які вимушені через вторгнення рф починати все спочатку.
"Сьогодні багато українців змінюють міста проживання, професії, розпочинають все з початку. Переконаний, ви зможете, вам усе вдасться, бо нас не можливо зламати та перемогти. Мрійте, радійте, любіть, працюйте, залишайтеся вірними смоїм цінностям і принципам. І ніколи не опускайте руки! Бо Україна Переможе! 💪", — наголосив ведучий.
Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетнік поділився рідкісними фото з сестрою та її чоловіком-нардепом.
Як повідомляла Politeka, дружину ведучого "Холостяка" Решетніка жорстко розкритикували через кадри з дітьми.
Також Politeka писала, що Христина Решетнік раптово заговорила про чергове поповнення в сім'ї.