Ведущий популярных шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" Григорий Решетник обратился к украинцам с неожиданным вопросом.

Накануне в очередной раз перенесли премьеру 12 сезона шоу "Холостяк", главным героем которого стал Алекс Топольский. О новой дате старта будет объявлено позже.

Неожиданно ведущий "Холостяка" Григорий Решетник решил подогреть интерес публики к другому проекту. На своей странице в Instagram он показал фото с табличкой "Холостячка" и поинтересовался у зрителей, кто мог стать героиней следующего сезона шоу.

"Помогите найти! Кто сейчас может быть 💃🏻", - написал Григорий.

Мнения в комментариях резко разделились: большинство голосуют за Лесю Никитюк, Дашу Астафьеву и Тину Кароль на роль новой "Холостячки", но многие выступают и против них.

"Я считаю, что холостячка должна быть молодая девочка. Мишель Андраде, например";

"Только не Леся!!! Она не будет интересна в романтическом проекте, а вот Даша Астафьева интересная претедентка была бы!";

"Еще холостяка никак не покажете, а уже холостячку выбираете 😭";

"Только не Никитюк, Астафьева и Кароль, они старые и неинтересные!!! Кого-то молодого, не очень известного";

"Мне интересно где холостяков найдут... одни будут защищать страну а другие развлекаться....";

"а есть холостячка "для обычных смертных"?)) я бы пошла 😅", - пишут в комментариях.

Напомним, что ведущий Решетник показал необычное видео с женой, которое снял их сын.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник откровенно рассказал о своем пути к успеху.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник поразил кадрами с сестрой и ее мужем-нардепом.