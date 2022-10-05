Накануне в очередной раз перенесли премьеру 12 сезона шоу "Холостяк", главным героем которого стал Алекс Топольский. О новой дате старта будет объявлено позже.
Неожиданно ведущий "Холостяка" Григорий Решетник решил подогреть интерес публики к другому проекту. На своей странице в Instagram он показал фото с табличкой "Холостячка" и поинтересовался у зрителей, кто мог стать героиней следующего сезона шоу.
"Помогите найти! Кто сейчас может быть 💃🏻", - написал Григорий.
Мнения в комментариях резко разделились: большинство голосуют за Лесю Никитюк, Дашу Астафьеву и Тину Кароль на роль новой "Холостячки", но многие выступают и против них.
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"Я считаю, что холостячка должна быть молодая девочка. Мишель Андраде, например";
"Только не Леся!!! Она не будет интересна в романтическом проекте, а вот Даша Астафьева интересная претедентка была бы!";
"Еще холостяка никак не покажете, а уже холостячку выбираете 😭";
"Только не Никитюк, Астафьева и Кароль, они старые и неинтересные!!! Кого-то молодого, не очень известного";
"Мне интересно где холостяков найдут... одни будут защищать страну а другие развлекаться....";
"а есть холостячка "для обычных смертных"?)) я бы пошла 😅", - пишут в комментариях.
Напомним, что ведущий Решетник показал необычное видео с женой, которое снял их сын.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник откровенно рассказал о своем пути к успеху.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник поразил кадрами с сестрой и ее мужем-нардепом.