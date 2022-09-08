Популярний український телеведучий, шоумен та блогер Григорій Решетник, який нещодавно перевіз дружину з дітьми назад до Києва після кількох місяців життя у західній Україні, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так цього разу ведучий поділився чарівним відео, яке, за його словами, зняв його син Іван.

У короткому ролику можна побачити, як Григорій та його красуня-дружина Крістіна гуляють за ручку парком. При цьому попереду за кадром йде син Іван і знімає щасливих батьків, до того ж вони ще й розмовляють між собою. Перед камерою і Решетник, і його дружина з'явилися у простих, але стильних вбраннях, вони так і показують приклад сімейної ідилії.

У підписі до публікації Григорій жартівливо написав: "Тепер наш оператор – син Іван". Шанувальники не залишилися байдужими і відразу почали коментувати нове відео зіркової пари: "Так мило", "Мої найкращі", "Так щиро", "Гарні", "Мілата", "Такі красиві", "Красива сім'я! Супер! Приємно дивитися на Вас!", "Дуже красиво, рівно і професійно знято, дитині комплімент", "Які чудові", "Такі красиві та гідні, дуже круто", "Яка красива дружина! Неможливо відвести очі! Дуже хороша пара!", "Ви прекрасні".

Нагадаємо, "Боже, що за краса": Дорофєєва в зухвало короткій спідниці вразила кадром із примірочної.

Як повідомляла Politeka, Дружина переможця "Голос країни" Сасанчина розкрила діагноз донечки, потрібна операція: "В Елізи після...".

Також Politeka писала, що "Мама вам у дитинстві пекла": Клопотенко розповів про унікальне українське печиво та показав, як його готувати.