Після того, як Потап показав контракт добровольця у територіальну оборону, який він уклав, перебуваючи в Іспанії, на нього обрушилося цунамі хейту від звичайних українців та зіркових колег.

Тепер чоловік Насті Каменських розмістив новий знімок, зроблений з українськими військовими. Кадр Потап виклав на особистій сторінці у Instagram.

"Ми - єдина сила,нація,народ! У нас спільна і така бажана мета- Перемога! Кожен із нас робить для неї все ,що в його силах,кожен ,як вміє плекає і наближає цей момент! Серед нас є люди ,які ризикують найдорожчим - своїм життям! Кожного дня і кожну секунду вони виборюють і відстоюють нашу БАТЬКІВЩИНУ! Це мужні люди ,якими ми захоплюємось і якими пишається Увесь Світ! Це наші Воїни! Наші Козаки! Виступати для них - це велика відповідальність і неймовірне задоволення!," – написав артист.

Нагадаємо, що в одному з інтерв'ю Потап зізнався, що на початку повномасштабної війни рвався на фронт, але батько порадив йому хоч до тероборони записатися. Він нібито зробив це прямо з Іспанії, щоправда, на службу так і не з'явився.

Його дивні слова звернули увагу як цивільні особи, так і військовослужбовці територіальної оборони ЗСУ. Багато хто відзначив, що "заочна" участь у ТРО - нонсенс.

"Заочний фронт, дякую", - пишуть люди у Twitter. "Так зване ТРО Барселони". "А так можна було? Тоді й мене на передову запишіть... Заочно". "Потап служить у ТРО віддалено!".

Нагадаємо, на відео показали, як зустрічали Потапа українці після повернення на батьківщину: "Ну яка може бути реакція?"

А ще Politeka повідомляла, що Потап повернувся в Україну і показав докази, що він перебуває в територіальній обороні.

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