Украинский рэпер Потап рассказал, как его встречали обычные украинцы после возвращения на родину.

Как сообщает Politeka.net, полномасштабная война застала украинского рэпера Потапа в Испании. Артист 7 месяцев не появлялася на родине, из-за чего на голову Потапа посыпались обвинения в трусости.

Но в сентябре работник шоу-бизнеса наконец-таки решил вернуться в Украину и сразу начал доказывать свою патриотичность.

После возвращения домой в программе ЖВЛ Потап рассказал, как его встречали обычные украинцы.

«Я слышал, что кто-то ляпнул про меня, такого начитался. Ну какая реакция может быть? Я вижу реакцию людей, я приехал давно в Украину, возвращался через польскую границу и начиная с польской границы, я обнимался и целовался со всеми украинцами. Вот это в жизни, в комментариях - другое», - объяснил артист.

Пользователи сети принялись комментировать увиденное.

«Ураа Потап герой, Сейчас Винник приедет и тоже будет героем.. Потом Яма и все остальные»,

«Потап такой кабасик стал»,

«Не слушай никого . Вы принесёте больше пользы стране если будете петь и гастролировать . Сил и терпения»,

«Всем хейтерам - идите в ж**у. Уверена,что вы вообще ничего не сделали. У меня к нему большое уважение. Молодец»,

«Надо ему орден даже два 😁. позорище! Интересно для кого он оправдывается, кто скроет его бред», - пишут в сети.

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