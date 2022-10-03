Как сообщает Politeka.net, полномасштабная война застала украинского рэпера Потапа в Испании. Артист 7 месяцев не появлялася на родине, из-за чего на голову Потапа посыпались обвинения в трусости.
Но в сентябре работник шоу-бизнеса наконец-таки решил вернуться в Украину и сразу начал доказывать свою патриотичность.
После возвращения домой в программе
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"Теперь можем рассказать правду": раскрыты обстоятельства гибели Героя, который руководил "призраками Киева"
"Все подходит к концу": болезнь Путина прогрессирует и необратима, назван диагноз
В рф внезапно исчезли 1,5 млн комплектов военной формы: путинский генералитет забил тревогу
В ГУР рассекретили, кого рф хотела сделать "президентом" и "спикером" в Украине: "Один из самых нелепых..."
«Я слышал, что кто-то ляпнул про меня, такого начитался. Ну какая реакция может быть? Я вижу реакцию людей, я приехал давно в Украину, возвращался через польскую границу и начиная с польской границы, я обнимался и целовался со всеми украинцами. Вот это в жизни, в комментариях - другое», - объяснил артист.
Пользователи сети принялись комментировать увиденное.
«Ураа Потап герой, Сейчас Винник приедет и тоже будет героем.. Потом Яма и все остальные»,
«Потап такой кабасик стал»,
«Не слушай никого . Вы принесёте больше пользы стране если будете петь и гастролировать . Сил и терпения»,
«Всем хейтерам - идите в ж**у. Уверена,что вы вообще ничего не сделали. У меня к нему большое уважение. Молодец»,
«Надо ему орден даже два 😁. позорище! Интересно для кого он оправдывается, кто скроет его бред», - пишут в сети.
Напомним, Каменских с украинкой песней за пианино тронула до глубины души, видео
А еще Politeka сообщала, что Каменских в новом образе наконец-то раскрыла душу украинцам
Также Politeka писала, что Каменских обратилась к украинцам с призывом, просит о помощи