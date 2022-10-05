Певец и экс-ведущий "Орла и Решки" Коля Серга искромётно высмеял Потапа (Алексея Потапенко), который «заочно» служил в территориальной обороне.

Полномасштабная война застала украинского рэпера Потапа в Испании. Артист 7 месяцев не появлялся на родине, но недавно решил вернуться и сразу же кинулся оправдываться, почему так долго сидел за границей.

В своих Instagram-Stories Потап опубликовал фото своего контракта добровольца территориальной обороны. Как объяснил артист, все это время он "заочно" служил в ТрО.

Заявления Потапа вызвали шквал насмешек и хейта в интернете.

Не прошел мимо известный певец Коля Серга, который действительно защищает нашу родину в составе Вооруженных сил Украины.

Коля Серга с чисто одесским юмором подколол рэпера Алексея Потапенко.

«Я долго думал, почему Потап вернулся. Теперь понял. Потому что он в ТРО на заочном, а сейчас началась сессия», – пошутил артист у себя в телеграм-канале.

Напомним, на видео показали, как встречали Потапа украинцы после возвращения на родину: "Ну какая может может быть реакция?"

А еще Politeka сообщала, Потап вернулся в Украину и показал доказательства, что он состоит в территориальной обороне

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