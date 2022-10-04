Продюсер, автор песен и певец Алексей Потапенко (Потап) показал документ, согласно которому он с марта состоит в территориальной обороне.

Напомним, в одном из своих недавних интервью Потап, который за несколько дней до 24 февраля оказался за границей и вернулся в Украине только сейчас, заявил, что состоит в территориальной обороне.

Так, Потап рассказал, что собирался возвращаться в Украину гораздо раньше и даже обращался к своему отцу, который является для него авобсолютным авторитетом, за советом.

«Я сказал: «Отец, хочу, ехать хочу на фронт», а он говорит: "В терроборону запишись для начала". Я попросил его записать меня в терроборону. Да, я заочно записался», - говорил в интервью Потап, добавив, что он все же решил делать то, что умеет. Рассказывать об Украине, собирать деньги на помощь ВСУ.

Заявления потапа вызвали волну насмешек и хейта в Сети. Так, пользователи шутили, что Потап записался в Территориальную оборону Барселоны и защищает страну на «заочном фронте».

В результате потап не выдержал и опубликовал свой контракт добровольца территориальной обороны.

«Очно. Для всех «зрадоискателей» напомню, зрада начинается с буквы Z», - написал Потап в своем Instagram.

Напомним, Потап также рассказал о своей болезни, из-за которой парализовало его лицо.

Также сообщалось, что Потап назвал имя известного российского актера и телеведущего, который "плакал в трубку" и извинялся за всю страну.

Кроме того, Politeka.net писала, что Потап раскрыл содержание разговора Насти Каменских с Ани Лорак после 24 февраля.