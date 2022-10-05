После того, как Потап показал контракт добровольца в территориальную оборону, который он заключил, находясь в Испании, на него обрушилось цунами хейта от обычных украинцев и звездных коллег.

Теперь же муж Насти Каменских разместил новый снимок, сделанный с украинскими военными. Кадр Потап выложил на личной странице в Instagram.

"Мы – единая сила, нация, народ! У нас общая и такая желанная цель – победа! Каждый из нас делает для нее все, что в его силах, каждый, как умеет, лелеет и приближает этот момент! Среди нас есть люди, которые рискуют самым дорогим – своей жизнью! Каждый день и каждую секунду они борются и отстаивают нашу Родину! Это мужественные люди, которыми мы восхищаемся и которыми гордится весь мир! Это наши воины! Наши казаки! Выступать для них – это большая ответственность и невероятное удовольствие!" – написал артист.

Напомним, что в одном из интервью Потап признался, что в начале полномасштабной войны рвался на фронт, но отец посоветовал ему хоть в терроборону записаться. Он якобы сделал это прямо из Испании, правда, на службу так и не явился.

Внимание его странные слова обратили как гражданские лица, так и военнослужащие территориальной обороны ВСУ. Многие отметили, что "заочное" участие в ТРО - нонсенс.

"Заочный фронт, спасибо", - пишут люди в Twitter. "Так называемое ТРО Барселоны". "А так можно было? Тогда и меня на передовую запишите... Заочно". "Потап служит в ТРО удаленно!".

Напомним, на видео показали, как встречали Потапа украинцы после возвращения на родину: "Ну какая может может быть реакция?"

А еще Politeka сообщала, Потап вернулся в Украину и показал доказательства, что он состоит в территориальной обороне

Также Politeka писала, Коля Серга публично высмеял Потапа, который "заочно" защищал Украину: "Сейчас началась сессия"