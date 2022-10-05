Українська співачка Тіна Кароль нещодавно заявила в соціальних мережах про свій тур по Америці і додала, що заради шанувальником переписала цілий альбом з російської англійською мовою, причому тепер вона виступає без старого репертуару.

"Сьогодні час нових перемог, і я сміливо разом з вами йду до них! Тому презентація англомовного альбому – це мій новий крок до нових перемог!" – висловилася раніше Кароль.

«Молодець 👏; Красуня ❤; Тіна Кароль просто чудова співачка; Малятко 🔥 ці костюми тепер так круто сидять на її схудлій фігурі 🔥; Дуже гарна! 👏; Англомовний альбом не репите; 👏» - пишуть у мережі.

Раніше українська співачка Тіна Кароль у рамках благодійного туру у США виступила у Лос-Анджелесі, у Мережі вже з'явилися кадри.

Як з'ясувалося, спеціально для цього виступу Тіна Кароль запросила балет Грега Чапкіса – сина славетного українського хореографа Григорія Чапкіса.

Відомо, що на концерт прийшло багато українців, які вимушено залишили рідні міста через війну.

Також повідомлялося, що Тіна Кароль більше не співає російською.

Крім того, Politeka писала, що Кароль без макіяжу і в домашньому одязі наважилася показати справжню себе.

Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про будинок і зізналася, чи думає про нього за кордоном.