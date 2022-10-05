Украинская певица Тина Кароль не так давно заявила в социальных сетях о своем туре по Америке и добавила, что ради поклонником переписала целый альбом с русского на английский язык, причем теперь она выступает без старого репертуара.

"Сегодня время новых побед, и я смело вместе с вами иду к ним! Поэтому презентация англоязычного альбома - это мой новый шаг к новым победам!"- высказалась ранее Кароль.

«Молодец 👏; Красотка❤; Тина Кароль просто замечательная певица; Малышка 🔥 эти костюмы теперь так круто сидят на ее похудевшей фигуре 🔥; Очень хорошая!👏; Англоязычный альбом не репите;👏» - пишут в сети.

Ранее украинская певица Тина Кароль в рамках благотворительного тура в США выступила в Лос-Анджелесе, в Сети уже появились кадры.

Как выяснилось, специально для этого выступления Тина Кароль пригласила балет Грега Чапкиса – сына прославленного украинского хореографа Григория Чапкиса.

Известно, что на концерт пришло много украинцев, вынужденно покинувших родные города из-за войны.

Также сообщалось, что Тина Кароль больше не поет на русском.

Кроме того, Politeka писала, что Кароль без макияжа и в домашней одежде отважилась показать настоящую себя.

Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей.