Популярная певица Тина Кароль высказалась, как изменила свой репертуар ради украинцев и скандала с песнями.

Украинская певица Тина Кароль отправилась в тур по Америке и успела отличиться на своих концертах. Ради обновленного репертуара, ей пришлось перевести свои русскоязычные песни на английский язык и добавить украиноязычные любимые композиции.

«Сегодня в зале присутствует очень много украинцев, вынужденно покинувших Украину из-за войны. Самое главное для вас в будущем – вернуться домой. Самое главное для вас сегодня – это найти себя!

Сегодня время новых побед, и я смело вместе с вами иду к ним! Поэтому презентация англоязычного альбома - это мой новый шаг к новым победам», - высказалась Тина о переменах в жизни.

Также вчера в Лос-Анджелесе Кароль снова напомнила про англоязычный альбом "Scandal" и вышла на сцену в нарядах украинского бренда Lever Couture. Песню-посвящение украинским детям «Ой, ходит сон» Тина исполнила в дуэте с американской певицей Marieme.

«С начала войны я не исполняю русскоязычных песен, какими бы большими хитами они ни были», - заявила Кароль на концерте.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.