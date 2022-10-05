Украинская певица Тина Кароль отправилась в тур по Америке и успела отличиться на своих концертах. Ради обновленного репертуара, ей пришлось перевести свои русскоязычные песни на английский язык и добавить украиноязычные любимые композиции.
«Сегодня в зале присутствует очень много украинцев, вынужденно покинувших Украину из-за войны. Самое главное для вас в будущем – вернуться домой. Самое главное для вас сегодня – это найти себя!
Сегодня время новых побед, и я смело вместе с вами иду к ним! Поэтому презентация англоязычного альбома - это мой новый шаг к новым победам», - высказалась Тина о переменах в жизни.
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Также вчера в Лос-Анджелесе Кароль снова напомнила про англоязычный альбом "Scandal" и вышла на сцену в нарядах украинского бренда Lever Couture. Песню-посвящение украинским детям «Ой, ходит сон» Тина исполнила в дуэте с американской певицей Marieme.
«С начала войны я не исполняю русскоязычных песен, какими бы большими хитами они ни были», - заявила Кароль на концерте.
Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.
Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.
Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.