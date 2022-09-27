Как сообщает Politeka.net, Тина Кароль активно ведет социальные сети и делится с фанатами интересными ананосами своих концертов. Сейчас она путешествует по миру и поддерживает пострадавших украинцев из-за действий оккупантов.
В этот раз Тина анонсировала новый тур по Америке и для этого записала короткий ролик, на котором предстала без макияжа. В черной пижаме и с распущенными волосами Тина изумила довольно сияющим видом.
Как известно, главный акцент в макияже Тины – красные губы, которые уже давно стали главной бьюти-визиткой певицы. Поэтому без косметики звезду выглядеть непривычно некоторым поклонникам:
«Ждем 💕; 😂 Миленькая такая, выглядит как девочка 😂 ❤️; Как о Houston?; красотка!».
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Также Тина Кароль показала снимки, на которых она позирует в платье белого цвета. Тина демонстрирует отличную фигуру и шикарный бюст в обтягивающем наряде с глубоким декольте.
"Индивидуальность, человек и есть создатель, чудо в тебе, ты и есть прогресс и сила Вселенной. В каждом дне живи, мечтай и не бойся действовать, мечтай и не думай, что ты хочешь слишком многого", - подписала кадры Тина Кароль, вдохновляющими словами.
Напомним, что певица Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын певицы Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что певица Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.