Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Олена Шоптенко, яка з початку війни виїхала до Австрії разом із дитиною, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне відео та натякнула на нові танцювальні флеш-моби.

Справа в тому, що за останні кілька місяців Альона з командою влаштувала у Відні два танцювальні флеш-моби, на яких об'єднала українців, які там живуть. Один із цих заходів був приурочений до Дня незалежності України та став справжнім святом для мешканців та гостей міста.

На цей раз Шоптенко виклала відео, в якому показала закулісні кадри підготовки танцювальних флеш-мобів і натякнула на нові в інших європейських містах.

"Нам вдалося зробити два флеш-моби у Відні та об'єднати 182 українці. У столиці якої європейської країни зробимо наступний флеш-моб? Пишіть у коментарях", - написала Олена у своєму ролику.

А шанувальники відразу почали писати в коментарях свої варіанти та пропозиції: "Так хочеться ще раз у Відні", "Бухарест, Кишинів і Дублін!", "Варшава!", "Прага", "Швейцарія", "Париж", "Шотландія" , Единбург", "Київ", "Так тримати, красуня чарівна. Слава Україні", "Чехія", "Будапешт".

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