Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко, которая с начала войны выехала в Австрию вместе с ребенком, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное видео и намекнула на новые танцевальные флэш-мобы.

Дело в том, что за последние несколько месяцев Алена с командой устроила в Вене два танцевальных флэш-мобы, на которых объединила живущих там украинцев. Одно из этих мероприятий было приурочено ко Дню независимости Украины и стало настоящим праздником для жителей и гостей города.

В этот раз Шоптенко выложила видео, в котором показала закулисные кадры подготовки танцевальных флэш-мобов и намекнула на новые в других европейских городах.

"Нам удалось сделать два флэш-моба в Вене и объединить 182 украинца. В столице какой европейской страны сделаем следующий флэш-моб? Пишите в комментариях", - написала Алена в своем ролике.

А поклонники тут же начали писать в комментариях свои варианты и предложения: "Так хочется еще раз в Вене", "Бухарест, Кишинев и Дублин!", "Варшава!", "Прага", "Швейцария", "Париж", "Шотландия, Эдинбург", "Киев", "Так держать, красавица волшебная. Слава Украине", "Чехия", "Будапешт".

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