Відома українська співачка Оля Полякова разом із чоловіком Вадимом виховує двох доньок – старшу Машу та молодшу Алісу. 5 жовтня молодша відзначала свій 11-й день народження, і з цього приводу приймала привітання не лише в офлайн, а й у соцмережах.
Так, вдень Алісу зворушливо привітала зіркова мама, а ближче до вечора пост у Instagram виклала Маша. У своїй публікації Марія показала фото та відео з молодшою сестрою та написала ніжно привітання їй. Так, на фотографії дві дівчинки зображені на вулиці, вони обидві у незвичайних головних уборах. А на відео Маша показала, як Алісу з тортом та піснями вітали її нові друзі за кордоном, де вона зараз мешкає.
У підписі до публікації Полякова-молодша написала: "Сьогодні у моєї молодшої сестрички день народження. Вона мій маленький промінчик щастя. Дуже сильно її люблю, у неї на день народження було всього одне бажання, повернутися додому в свою незалежну Україну. На жаль, я їй цього подарувати не змогла, але змогла хоча б привезти частинку дому. Так що з днем народження тебе, моя бусинка".
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