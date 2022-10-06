Известная украинская певица Оля Полякова вместе с мужем Вадимом воспитывает двух дочерей – старшую Машу и младшую Алису. 5 октября младшенькая отмечала свой 11-й день рождения, и по этому поводу принимала поздравления не только в оффлайн, но и соцсетях.

Так, днем Алису трогательно поздравила звездная мама, а ближе к вечеру пост в Instagram выложила Маша. В своей публикации Мария показала фото и видео с младшей сестрой и написала нежно поздравление ей. Так, на фотографии две девочки запечатлены на улице, они обе в необычных головных уборах. А на видео Маша показала, как Алису с тортом и песнями поздравляли ее новые друзья за границей, где она сейчас живет.

В подписи к публикации Полякова-младшая написала: "Сегодня у моей младшей сестренки день рождения. Она мой маленький лучик счастья. Очень сильно ее люблю, у нее на день рождения было всего одно желание вернуться домой в свою независимую Украину. К сожалению, я ей этого подарить не смогла, но смогла хотя бы привезти часть дома. Так что с днем рождения тебя, моя бусинка".

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