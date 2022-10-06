Зірковий шеф-кухар народився в Колумбії, але вже 13 років він живе та працює в Україні та став справжнім патріотом нашої держави. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор емоційно прокоментував чергову трагедію в Запоріжжі.

У ніч на 6 жовтня рашисти завдали 7 ракетних ударів по обласному центру. Зруйновано цілі під‘їзди житлових будинків. Відомо про одну загиблу жінку, ще одна померла в машині швидкої допомоги. Рятувальники продовжують розбирати завали.

"ПОКИ ЛЮДИ СПАЛИ! просто спали в себе вдома, а тепер їх шукають під завалами. 7 ракет! Запоріжжя! КРАЇНА-ГНІЙ. КРАЇНА-ТЕРОРИСТ, ваші діти в 7 поколіннях будуть розплачуватися за все, на що ви зараз закриваєте очі або віддаєте накази", — наголосив Хіменес-Браво.

Українці в коментарях також не стримують емоцій:

"Скоти... просто скоти... щоб їм все життя таке";

"Який жах! Бідні люди😥 Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо!";

"моє рідне місто, сумно дивитися";

"Все це було недалеко від нас,де ми живемо кілька зупинок проїхати,було дуже страшно.Словами не передати ці відчуття,все дрижало💔";

"Це так страшно, Господи, збережи, благаю";

"200 метрів від мене, тепер страшно з дому вийти".

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.