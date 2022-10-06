Звездный шеф-повар родился в Колумбии, но уже 13 лет живет и работает в Украине и стал настоящим патриотом нашего государства. В этот раз на своей странице в Instagram Эктор эмоционально прокомментировал очередную трагедию в Запорожье.

В ночь на 6 октября рашисты нанесли 7 ракетных ударов по областному центру. Разрушены целые подъезды жилых домов. Известно об одной погибшей женщине, еще одна скончалась в машине скорой помощи. Спасатели продолжают разбирать завалы.

"ПОКА ЛЮДИ СПАЛИ! просто спали у себя дома, а теперь их ищут под завалами. 7 ракет! Запорожье! СТРАНА-ГНОЙ. СТРАНА-ТЕРРОРИСТ, ваши дети в 7 поколениях будут расплачиваться за все, на что вы сейчас закрываете глаза или отдаете приказы", - подчеркнул Хименес-Браво.

Украинцы в комментариях тоже не сдерживают эмоций:

"Скоты... просто скоты... чтобы им всю жизнь такую";

"Какой ужас! Бедные люди😥 Никогда не простим, никогда не забудем!";

"мой родной город, грустно смотреть";

"Все это было недалеко от нас, где мы живем несколько остановок проехать, было очень страшно. Словами не передать эти ощущения, все дрожало💔";

"Это так страшно, Господи, сохрани, умоляю";

"200 метров от меня, теперь страшно из дома выйти".

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.