Звездный шеф-повар родился в Колумбии, но уже 13 лет живет и работает в Украине и стал настоящим патриотом нашего государства. В этот раз на своей странице в Instagram Эктор эмоционально прокомментировал очередную трагедию в Запорожье.
В ночь на 6 октября рашисты нанесли 7 ракетных ударов по областному центру. Разрушены целые подъезды жилых домов. Известно об одной погибшей женщине, еще одна скончалась в машине скорой помощи. Спасатели продолжают разбирать завалы.
"ПОКА ЛЮДИ СПАЛИ! просто спали у себя дома, а теперь их ищут под завалами. 7 ракет! Запорожье! СТРАНА-ГНОЙ. СТРАНА-ТЕРРОРИСТ, ваши дети в 7 поколениях будут расплачиваться за все, на что вы сейчас закрываете глаза или отдаете приказы", - подчеркнул Хименес-Браво.
Украинцы в комментариях тоже не сдерживают эмоций:
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"Скоты... просто скоты... чтобы им всю жизнь такую";
"Какой ужас! Бедные люди😥 Никогда не простим, никогда не забудем!";
"мой родной город, грустно смотреть";
"Все это было недалеко от нас, где мы живем несколько остановок проехать, было очень страшно. Словами не передать эти ощущения, все дрожало💔";
"Это так страшно, Господи, сохрани, умоляю";
"200 метров от меня, теперь страшно из дома выйти".
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.