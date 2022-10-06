На своїй сторінці в Instagram Топольський розповів, що обожнює дивитись фільми.

"З якогось часу я почав дивитися тільки ті фільми, які розширюють мої знання і кидають виклик моїм почуттям. Тепер я підбираю фільми, з яких я можу здобути уроки, як людина, і аналізую їх, щоб дізнатися, як вони були створені", — пише "Холостяк".

Як зізнається підприємець, особливо цікаво йому спостерігати за поведінкою акторів.

"Адже існує безліч способів сказати фразу: «Я тебе люблю», вона може бути просякнута злістю, ненавистю, радістю, ніжністю, ревнощами, соромом, виною… саме те, ЯК вони передають ці слова та їхня поведінка змушує нас платити за квиток і відключатись на 2 години від усього світу, щоб пережити емоції, які вони нам дарують", — пояснив Алекс.

За словами "Холостяка", фільми він намагається підбирати зі змістом, які змусять його замислитися, хоча іноді не проти й просто відволіктися легкою комедією або улюбленим серіалом «Друзі».

"Адже можна просто дивитися фільм на автопілоті, а можна дивитися усвідомлено, ставлячи собі запитання: що саме герої переживають у цей момент, чому незручність відчувається, що автор захотів передати цим, який відчувається настрій моменту, чи гра акторів, чи навпаки, автентичність і природність моменту. .. адже таким чином ми збагачуємо себе, тренуємо фантазію, уяву, інтуїцію, інтелект ... стаємо багатограннішими і ширшими. І так набагато цікавіше, ніж просто дивитися попкорне кіно з попкорном за щокою)", — додав Топольський.

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