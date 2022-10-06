На своей странице в Instagram Топольский рассказал, что обожает смотреть фильмы.

"С какого-то времени я начал смотреть только те фильмы, которые расширяют мои знания и бросают вызов моим чувствам. Теперь я подбираю фильмы, из которых я могу извлечь уроки, как человек, и анализирую их, чтобы узнать, как они были созданы", - пишет "Холостяк".

Как признается предприниматель, особенно интересно ему наблюдать за поведением актеров.

"Ведь существует множество способов сказать фразу: «Я тебя люблю», она может быть проникнута злобой, ненавистью, радостью, нежностью, ревностью, стыдом, виной… именно то, КАК они передают эти слова и их поведение заставляет нас платить за билет и отключаться на 2 часа от всего мира, чтобы испытать эмоции, которые они нам дарят", - объяснил Алекс.

По словам "Холостяка", фильмы он пытается подбирать со смыслом, которые заставят его задуматься, хотя иногда не прочь и просто отвлечься легкой комедией или любимым сериалом «Друзья».

"Ведь можно просто смотреть фильм на автопилоте, а можно смотреть осознанно, задавая себе вопрос: что именно герои переживают в этот момент, почему неудобство чувствуется, что автор захотел передать этим, ощущаемое настроение момента, игра актеров, или наоборот, подлинность и естественность момента… ведь таким образом мы обогащаем себя, тренируем фантазию, воображение, интуицию, интеллект… становимся многограннее и шире. И так гораздо интереснее, чем просто смотреть попкорное кино с попкорном за щекой)», — добавил Топольский.

Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" приехал на российские позиции и поразил кадрами.

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