Цього разу на своїй сторінці в Instagram телеведучий показав фото із колишніх позицій ворога та розповів, що там знайшли українські захисники.
"Коротше, "друга" армія світу. На позиціях рф - телефон ТА-57 року випуску, озвученого в назві. Навчальні 30-мм патрони у величезній кількості. Навчальні дерев'яні (!!!) Калаші, навчальні гранати. І багато іншого навчального. Очевидно: "воїни" приїхали на війну вчитися, не маючи навіть елементарних навичок. Вчилися просто в полях. Вчилися погано. Були відраховані. Очікується новий набір мобілізованих військових учнів", — пише Комаров.
"Може й країна у них навчальна? Тільки, мабуть, двієчники до неї дісталися", - додав у коментарях ведучий Анатолій Анатолич.
"Який жах. Недокраїна імітатор, імітують все, від любові 'к родине", спецоперацію, зброю, спорядження, до "все идет по плану". Неадеквати повні. Із справжнього тільки звірячі інстинкти, та й ті- найпримітивніші";
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"На першому фото у Дмитра аж огидне здивування на лиці від цього бутафорства😂";
"Діма 😂у вас такий вираз обличчя... Ви навіть коли черв'ячків їли в "Світі навиворіт" на вашому обличчі було менше огиди та здивування, ніж коли показуєте виворот "другої армії", - пишуть українці в коментарях.
Нагадаємо, Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" навідався до звільненої Балаклії, попередивши українців.
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