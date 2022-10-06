Цього разу на своїй сторінці в Instagram телеведучий показав фото із колишніх позицій ворога та розповів, що там знайшли українські захисники.

"Коротше, "друга" армія світу. На позиціях рф - телефон ТА-57 року випуску, озвученого в назві. Навчальні 30-мм патрони у величезній кількості. Навчальні дерев'яні (!!!) Калаші, навчальні гранати. І багато іншого навчального. Очевидно: "воїни" приїхали на війну вчитися, не маючи навіть елементарних навичок. Вчилися просто в полях. Вчилися погано. Були відраховані. Очікується новий набір мобілізованих військових учнів", — пише Комаров.

"Може й країна у них навчальна? Тільки, мабуть, двієчники до неї дісталися", - додав у коментарях ведучий Анатолій Анатолич.

"Який жах. Недокраїна імітатор, імітують все, від любові 'к родине", спецоперацію, зброю, спорядження, до "все идет по плану". Неадеквати повні. Із справжнього тільки звірячі інстинкти, та й ті- найпримітивніші";

"На першому фото у Дмитра аж огидне здивування на лиці від цього бутафорства😂";

"Діма 😂у вас такий вираз обличчя... Ви навіть коли черв'ячків їли в "Світі навиворіт" на вашому обличчі було менше огиди та здивування, ніж коли показуєте виворот "другої армії", - пишуть українці в коментарях.

Нагадаємо, Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" навідався до звільненої Балаклії, попередивши українців.

Як повідомляла Politeka, дружина Комарова з "Світ навиворіт" у розкішному образі поділилася потаємним.

Також Politeka писала, Комаров із "Світ навиворіт" вразив вчинком напередодні свята.