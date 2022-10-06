Зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року в них народився син Гліб, а в 2020 – Микита. При цьому Саліванчук постійно акцентує увагу на тому, що вона не просто дружина чи мати, а впершу чергу жінка, яка турбується про власні потреби.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 37-річна артистка розмістила ефектне відео з танцювальної студії. В чорній сукні з розрізом від стегна Ганна продемонструвала, чого навчилася за це заняття.

"Як я сьогодні танцювала, забувала, помилялась, але головне не боятись і йти далі. Танці - для жінки - це розкриття жіночності , і так за 203 дня війни я втрачаю себе, тому пішла танцювати👍", — зізнається Саліванчук.

Шанувальники в коментарях підтримали артистку та навіть ропонують їй узяти участь в наступному сезоні шоу "Танці з зірками": "Вау", "Так-так -так!!! Вам треба в танці з зірками брати участь! Обов'язково!!! Гарно виходить!!!👏🔥❤️", "Супер".

Раніше Саліванчук радила шанувальницям не забувати приділяти час собі.

"Одягніть сукню, костюм, нафарбуйтесь, танцюйте, читайте, дивіться фільм, займіться спортом, сходіть на масаж, прогуляйтесь на самоті - і ви зрозумієте , що життя прекрасне", — вважає акторка.

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