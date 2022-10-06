Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марія розмістила домашнє відео, на якому в лосинах та спортивному топі смажить картоплю. А потім, поки 8-річний Сашко їсть, Єфросиніна, яку останнім часом постійно критикують за надмірну худорлявість, лише п'є вино.
"Частіше за новини з України я думаю лише про те, як нагодувати свого сина! Він хоче їсти, одразу, як закінчує їсти…. Картопля по-селянськи ( за маминим рецептом) - картопля мого дитинства😋", — написала ведуча під відео.
Співачка Надя Дорофєєва не втрималася й одразу написала в коментарях: "Хочуууууууууу".
При цьому головною темою обговорення під публікацієї стала фігура Маші:
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"поки Саша їсть, Маша по рекомендації Полякової п‘є 😂";
"Маша, дуже поважаю вас. Тільки невже така худоба це гарно, самій подобаються стрункі, але не такі, пробачте, але вважаю, що це не гарно";
"Машуня, ви така худенька 😮 треба терміново з синулею поїсти і сальця туди ще";
"Сину картопельку, а Маші винця. Це ви Полякову слухаєте? Вона казала, що ввечері не їсть, тільки п’є вино😂";
"Машуня, а сама то щось їси? Така худенька!!!❤️".
Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої теми, яка турбує всіх українок під час війни.
Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.