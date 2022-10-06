Телеведуча Маша Єфросиніна показала, чим годує свого сина, але несподівано нарвалася на критику через зовнішній вигляд.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марія розмістила домашнє відео, на якому в лосинах та спортивному топі смажить картоплю. А потім, поки 8-річний Сашко їсть, Єфросиніна, яку останнім часом постійно критикують за надмірну худорлявість, лише п'є вино.

"Частіше за новини з України я думаю лише про те, як нагодувати свого сина! Він хоче їсти, одразу, як закінчує їсти…. Картопля по-селянськи ( за маминим рецептом) - картопля мого дитинства😋", — написала ведуча під відео.

Співачка Надя Дорофєєва не втрималася й одразу написала в коментарях: "Хочуууууууууу".

При цьому головною темою обговорення під публікацієї стала фігура Маші:

"поки Саша їсть, Маша по рекомендації Полякової п‘є 😂";

"Маша, дуже поважаю вас. Тільки невже така худоба це гарно, самій подобаються стрункі, але не такі, пробачте, але вважаю, що це не гарно";

"Машуня, ви така худенька 😮 треба терміново з синулею поїсти і сальця туди ще";

"Сину картопельку, а Маші винця. Це ви Полякову слухаєте? Вона казала, що ввечері не їсть, тільки п’є вино😂";

"Машуня, а сама то щось їси? Така худенька!!!❤️".

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.