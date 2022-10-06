Ребрик багато років була зіркою шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна", поки він у липні не припинив своє мовлення. Пізніше вона стала ведучою нового сезону проекту "Ранок вдома" на телеканалі "ДОМ".

Тепер же Лілія на своїй сторінці в Instagram оголосила про прем'єру своєї нової програми «Дочекаюсь».

"Це - особливий проєкт для мене. Любов з першої літери! Герої - звичайні українці, яких того страшного дня 24 лютого розлучила війна. А мета нашої команди - знову їх поєднати! Дуже емоційний проєкт, бо один з учасників навіть не підозрює, що на нього очікує зустріч з рідною людиною. Кожну зустріч, кожну емоцію я проживаю разом з героями. Я відчуваю разом з ними щастя - хай навіть таке крихке і нетривале. Чесно, це справжнє диво - бути свідком щирих почуттів людей", — зізнається Ребрик.

Ведуча додала, що війна показала нам справжнє та найцінніше, навчила жити тут і зараз.



"Раніше ми так часто відкладали на потім одруження, народження дітей, ми відкладали навіть банальні зустрічі на каву. А тепер - проживаємо миті щастя від випадкових зустрічей! Сама назва «Дочекаюсь» ніби говорить, що все буде добре: ми дочекаємось зустрічі з домівкою, з дітьми, коханими, батьками, та головне – дочекаємось нашої Перемоги", — наголосила Лілія.



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