Ребрик много лет была звездой шоу "Утро с Украиной" на канале "Украина", пока он в июле не прекратил свое вещание. Позже она стала ведущей нового сезона проекта "Утро дома" на телеканале "ДОМ".

Теперь же Лилия на своей странице в Instagram объявила о премьере своей новой программы «Дождусь».

"Это - особый проект для меня. Любовь с первой буквы! Герои - обычные украинцы, которых в тот страшный день 24 февраля разлучила война. А цель нашей команды - снова их соединить! Очень эмоциональный проект, потому что один из участников даже не подозревает, что его ожидает встреча с родным человеком. Каждую встречу, каждую эмоцию я проживаю вместе с героями. Я чувствую вместе с ними счастье - пусть даже такое хрупкое и непродолжительное. Честно, это настоящее чудо - быть свидетелем искренних чувств людей", - признается Ребрик.

Ведущая добавила, что война показала нам настоящее и самое ценное, научила жить здесь и сейчас.

"Раньше мы так часто откладывали на потом женитьбу, рождение детей, мы откладывали даже банальные встречи на кофе. А теперь – проживаем мгновения счастья от случайных встреч! Само название «Дождусь» будто говорит, что все будет хорошо: мы дождемся встречи с домом, с детьми, любимыми, родителями, и главное - дождемся нашей Победы", - подчеркнула Лилия.



Напомним, Лилия Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.

Как сообщала Politeka, Ребрик наглядно показала, где в Украине уже началась зима.

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