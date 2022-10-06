Як повідомляє Politeka.net, телеведуча та актриса Лілія Ребрик справжня господиня і частенько ділиться з шанувальниками смачними рецептами та корисними порадами. Крім того, вона обожнює проводити вихідні зі своєю родиною - коханими чоловіком Андрієм Диким та донечками Діаною та Поліною.

На цей раз вона зізналася, що їй довелося взяти своїх дочок із собою на роботу. Милі кадри з'явилися у Instagram-stories ведучій.

Зіркова мама привела своїх маленьких принцес до гримерки. Дівчата побачили, як стилісти готують Лілію до нового знімального дня. А молодша дочка Поліна не втрималася і залізла до мами на коліна.

"Сьогодні на роботі з усією компанією. Ось так ми сьогодні гримуємося. Поля та Діана сьогодні у мами на роботі. Печиво, водичка, пудра - все у нас тут є", - з усмішкою розповіла Лілія Ребрик.

Окрім того, Лілія Ребрик показала спільне фото своїх дочок. Діана та Поліна відображені на фото на знімальному майданчику біля книжкових полиць. Дівчата одягнені в затишний та повсякденний одяг. Діана з усмішкою торкається своєї молодшої сестрички, а молодша донька Поліна надує щоки. Мамині принцеси виглядали щасливими.

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