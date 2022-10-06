Как сообщает Politeka.net, телеведущая и актриса Лилия Ребрик настоящая хозяйка и частенько делится с поклонниками вкусными рецептами и полезными советами. Кроме того, она обожает проводить выходные со своей семьей - любимыми мужем Андреем Диким и дочурками Дианой и Полиной.

В этот раз она призналась, что ей пришлось взять своих дочерей с собой на работу. Милые кадры появились в Instagram-stories ведущей.

Звездная мама привела своих маленьких принцесс к себе в гримерку. Девочки увидели, как стилисты готовят Лилию к новому съемочному дню. А младшая дочь Полина не удержалась и забралась к маме на колени.

"Сегодня на работе со всей компанией. Вот так мы сегодня гримируемся. Поля и Диана сегодня у мамы на работе. Печенье, водичка, пудра - все у нас тут есть", - с улыбкой рассказала Лилия Ребрик.

Кроме того, Лилия Ребрик показала общее фото своих дочерей. Диана и Полина запечатлены на фото на съемочной площадке возле книжных полок. Девочки одеты в уютную и повседненую одежду. Диана с улыбкой прикасается к своей младшей сестренке, а младшая девочка Полина надувает щеки. Мамины принцессы выглядели счастливыми.

Напомним, Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.

Как сообщала Politeka, Ребрик наглядно показала, где в Украине уже началась зима.

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