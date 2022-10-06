Цього разу на сторінці в Instagram артистка розмістила фрагмент їхнього з Андрієм Кузьменком кліпу.
"На останній виставі бачилися з Катею Царік і згадали нашу спільну роботу з Кузьмою «Ти мені не даєш». Через стількі років після релізу, ця пісня потрапила до божевільних трендів TikTok цього року. Час циклічний, тільки дорослішаємо і змінюємося ми… Кузьма…назавжди в моєму ❤️ З тобою завжди було так весело. Дякую тобі, Катюшо, за твій талант!", — пригадує Могилевська.
Катерина в коментаряж одразу ж відповіла співачці: "Наталочка, дякую тобі! Тоді було так весело бути разом і створювати посмішку 🤍 дуже ціную тебе і так, наш Кузьма назавжди в серці!".
Українці в коментарях теж з теплотою пригадують Скрябіна:
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"Дуже любила дивитись Шанс, то якась особлива була атмосфера";
"Ось приклад україно-російської пісні)) скількі слухала, і тількі зараз звернула увагу, що вона на двох мовах👍🏻";
"Не знаю трендів тік току, але вчора якраз наспівувала😁 Кузьма - вічність";
"Які класні! Перегляд цього відео повернув в мою юність. Так гарне відчуття! Дякую! Кузьма one love 💔";
"Клас!!! Як це було давно".
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