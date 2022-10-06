В этот раз на странице в Instagram артистка разместила фрагмент их с Андреем Кузьменко клипа.

"На последнем спектакле виделись с Катей Царик и вспомнили нашу совместную работу с Кузьмой «Ты мені не даєш». Через столько лет после релиза, эта песня попала в сумасшедшие тренды TikTok в этом году. Время циклично, только взрослеем и меняемся мы… Кузьма…навсегда в моем ❤️ С тобой всегда было так весело. Спасибо тебе, Катюша, за твой талант!", — вспоминает Могилевская.

Екатерина в комментарии сразу же ответила певице: "Наталочка, спасибо тебе! Тогда было так весело быть вместе и создавать улыбку 🤍 очень ценю тебя и да, наш Кузьма навсегда в сердце!".

Украинцы в комментариях тоже с теплотой вспоминают Скрябина:

"Очень любила смотреть Шанс, то какая-то особенная была атмосфера";

"Вот пример украино-русской песни)) сколько слушала, и только сейчас обратила внимание, что она на двух языках 👍🏻";

"Не знаю трендов ток тока, но вчера как раз напевала 😁 Кузьма – вечность";

"Какие классные! Просмотр этого видео вернул в мою юность. Такое хорошее ощущение! Спасибо! Кузьма one love 💔";

"Класс!!! Как это было давно".

Напомним, Наталья Могилевская рассказала о новой инициативе и замахнулась на большую сумму.

Как Politeka сообщала, взволнованная Могилевская удивила видом.

Также Politeka писала, что Наталья Могилевская показала закулисные кадры из метро, где награждали легендарных украинцев.