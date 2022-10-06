Популярна українська телеведуча, зірка "1+1" Марічка Падалко, яка раніше засудила шалені висловлювання путіна на своїй конференції, висловилася про нові успіхи ЗСУ. В Інстаграм ведуча представила добірку кадрів із нашими захисниками.

За словами телеведучої, наші воїни, які продовжують успішний контрнаступ, розпочали звільнення Луганщини. Генштаб поки що не оголошує назви звільнених населених пунктів, але українські прапори вже є у Греківці та Макіївці на кордоні Луганщини з Харківщиною.

Вже відомо, також українські прапори замиготіли у звільненому Ямполі та Тернах на Донеччині. Також контрнаступ триває і на Херсонщині. ЗСУ змогли просунутися від 10 до 20 кілометрів. У Великій Олександрівці вже втратили залишки російського ганчір'я (відео 5)

«І на тій же Херсонщині мешканці звільненого Нововоскресенського радіють українським захисникам. Свої неуспіхи на фронті росіяни вже традиційно пояснюють «НАТО» та супутником, який все бачить у режимі онлайн. Не знаю, чи вони в курсі, що українці самі собі його купили 😉» - зауважила Падалко під кадрами.

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