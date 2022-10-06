Популярная украинская телеведущая, звезда "1+1" Маричка Падалко, которая ранее засудила безумные высказывания путина на своей конференции, высказалась о новых успехах ВСУ. В Инстаграм ведущая представила подборку кадров с нашими защитниками.

По словам телеведущей, наши воины, продолжающие успешное контрнаступление, начали освобождение Луганщины. Генштаб пока не объявляет названия уволенных населенных пунктов, но украинские флаги уже есть в Грековке и Макеевке на границе Луганщины с Харьковщиной.

Уже известно, также украинские флаги замелькали в освобожденном Ямполе и Тернах в Донецкой области. Также контрнаступление продолжается и на Херсонщине. ВСУ смогли продвинуться от 10 до 20 километров. В Великой Александровке уже лишились остатков русского тряпья (видео 5)

«И на той же Херсонщине жители освобожденного Нововоскресенского радуются украинским защитникам. Свои неуспехи на фронте россияне уже традиционно объясняют «НАТО» и спутником, который все видит в режиме онлайн. Не знаю, в курсе ли они, что украинцы сами себе его купили 😉» - подметила Падалко под кадрами.

Напомним, россияне ночью атаковали Белую Церковь в Киевской области иранскими дронами-камикадзе. Было шесть попаданий в три инфраструктурных объекта. К счастью, без жертв (видео 8-9). Ракетный удар по Гуляйполю в Запорожье унес жизни двух человек.

Напомним, "В зеркале не увидишь…": Каменских честно рассказала, что с ней происходит во время войны.

Как сообщала Politeka, "Давай чаще так": Дорофеева открыла декольте и подразнила фанатов, видео.

Также Politeka писала, что "Такая я себе нравлюсь": Билык показала фото из Америки и удивила признанием.