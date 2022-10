Як повідомляє Politeka.net, окупанти завдали по Запоріжжю сім ракетних ударів. Цілями росіян стали об'єкти інфраструктури. Також руйнування зазнали житлові будинки. Відомо, що 21 особу з пораненнями різного ступеня тяжкості врятували рятувальники ДСНС.

На обстріл житлових будинків відреагували багато знаменитостей. Серед них продюсер і репер Потап (справжнє ім'я – Олексій Потапенко), який написав пост у Instagram.

Зокрема, музикант Потап показав наслідки ракетного удару по центру міста, де ракети потрапили до житлової багатоповерхівки. Через ракетний удар стався обвал з останнього по перший поверх. Раніше це був цегляний будинок, в якому мешкали українські родини, а на першому поверсі розташовувалися магазини та банк.

"Запоріжжя, до росіян і після... Before and after russians...", - підписав колаж Потап.

Українці у коментарях емоцій не стримували і слів не намагались підбирати, адже росіяни принесли в Україну лише горе та руйнування:

"Виблядки росіяни, воюють із мирним населенням ночами. Повисихайте ви вже всі разом зі своїм хворим убивцею. Ненавидимо вас!", "Росіяни вбивці!!! Терористи путінівські", "Це моє місто, дуже боляче", "Гірше їх нікого немає, а справжня гнилизна в тому, що половина вбиває, а інша половина п'є за це шампанське!

Нагадаємо, Потап різко висловився про повернення "Голосу країни" в розпал війни.

Як Politeka повідомляла, Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу.

Також Politeka писала, Потапа рознесли після спроби виправдатись за Іспанію.