Как сообщает Politeka.net, оккупанты нанесли по Запорожью семь ракетных ударов. Целями россиян стали объекты инфраструктуры. Также разрушения получили жилые дома. Известно, что 21 человека с ранениями разной степени тяжести спасли спасатели ГСЧС.

На обстрел жилых домов отреагировали многие знаменитости. Среди них продюссер и рэпер Потап (настоящее имя - Алексей Потапенко), который написал пост в Instagram.

В частности, музыкант Потап показал последствия ракетного удара по центру города, где ракеты попали в житловую многоэтажку. Из-за ракетного удара произошло обрушение с последнего по первый этаж. Раньше это был кирпичный дом, в котором жили украинские семьи, а на первом этаже располагались магазины и банк.

"Запорожье, до русских и после… Before and after russians…", - подписал коллаж Потап.

Украинцы в комментариях эмоций не сдерживали и слов не собирались подбирать, ведь россияне принесли в Украину лишь горе и разрушения:

"Выблядки русские, воюют с мирным населением по ночам. Повыдыхайте вы уже все вместе со своим больным убийцей. Ненавидим вас!", "Россияне убийцы!!! Террористы путиновские", "Это мой город, очень больно", "Хуже их никого нет! А настоящая гниль в том, что половина убивает, а другая половина пьет за это шампанское!".

