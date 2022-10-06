Актриса Ольга Сумська великий відрізок життя провела в Запоріжжі, там вона навчалася та вперше вийшла на сцену театру.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка показала кадри моторошної трагедії, яку принесли в рідне для неї місто окупанти.

У ніч на 6 жовтня рашисти завдали 7 ракетних ударів по обласному центру. Зруйновано цілі під‘їзди житлових будинків. Рятувальники продовжують розбирати завали.

"Моє рідне Запоріжжя‼️‼️‼️Наразі відомо про загибель однієї жінки. Загибель ще однієї людини не підтверджується. Дякуючи лікарям - їі життя вдалося врятувати. Сім осіб отримали поранення різного ступеня важкості, їх ушпиталено, серед них одна трирічна дитина. Рятувальна операція ще триває. Кількість постраждалих може змінюватись", — наголосила Сумська.

Ольга також додала, що жертв могло бути значно більше, але завдячуючи вчасним та професійним діям запорізьких працівників ДСНС вже вдалося врятувати 21 постраждалого.

Українці в коментарях не стримують емоцій: "Боже, це жах. Вони хочуть повністю його зруйнувати 😢. Сьогодні були прильоти і на Хмельниччині", "Просто не має слів...сльози. І вони ще хочуть,щоб Запоріжжя було рашкою!?Та як таке можливо...??".

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