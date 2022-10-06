В этот раз на своей странице в Instagram артистка показала кадры жуткой трагедии, которую принесли в родной для нее город оккупанты.
В ночь на 6 октября рашисты нанесли 7 ракетных ударов по областному центру. Разрушены целые подъезды жилых домов. Спасатели продолжают разбирать завалы.
"Мое родное Запорожье‼️‼️‼️Пока известно о гибели одной женщины. Гибель еще одного человека не подтверждается. Благодаря врачам - ее жизнь удалось спасти. Семь человек получили ранения разной степени тяжести, они госпитализированы, среди них один трехлетний ребенок. Спасательная операция еще продолжается. Количество пострадавших может изменяться", - подчеркнула Сумская.
Ольга также добавила, что жертв могло быть значительно больше, но благодаря своевременным и профессиональным действиям запорожских работников ГСЧС уже удалось спасти 21 пострадавшего.
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Украинцы в комментариях не сдерживают эмоций: "Боже, это ужас. Они хотят полностью его разрушить 😢. Сегодня были прилеты и на Хмельнитчине", "Просто нет слов... слезы. И они еще хотят, чтобы Запорожье было рашкой!? как такое возможно...??".
Напомним, Ольга Сумская рассказала о последних моментах жизни Русланы Писанки перед трагедией.
Как сообщала Politeka, Ольга Сумская показала озорные кадры с именинником-мужем Виталием Борисюком.
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