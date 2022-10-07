Популярна американська співачка Брітні Спірс отримала свободу від деспотичного контролю над своїм життям від батька. Тепер артистка вільно виражається в Інстаграм і без сорому показує форми.
Багато шанувальників реагують досить позитивно на звичку співачки показувати себе у сміливих образах і не приховують свого подиву. Цього разу Спірс вирушила на пляж, де відкинула сором і без одягу танцювала на камеру.
«У людей на задньому плані буде історія, якою вони зможуть поділитися з майбутніми поколіннями; 😬 «Мем… я просто намагаюся отримати сертифікат підводного плавання»; Відкриття цієї програми небезпечне! 🤦🏽♂️; Серця стають менше 😳; Просто тому, що ви можете, не означає, що ви повинні; Ви маєте повне право зробити це, але не публікуйте це; Будь ласка, зупинись» - пишуть у мережі.
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Також в Інстаграм Брітні впала з лайкою на своїх батьків і побажала їм горіти в пеклі.
«Не побажаю такого болю нікому! Неймовірно важко прийняти той факт, що моя сім'я зі мною все це зробила. І до кінця життя мені буде тяжко. А щодо моїх мами та тата, які сиділи склавши руки і ховали від мене каву по всьому будинку, щоб я не могла прокинутися від почуття, що я мертва, від свого страху… Я скажу це голосно і гордо. Я молюся, щоб ви обоє горіли в пеклі» - розповіла Брітні.
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