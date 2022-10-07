Популярна американская певица Бритни Спирс получила свободу от деспотичного контроля за своей жизнью от отца. Теперь артистка свободно выражается в Инстаграм и без стеснения показывает формы.

Многие поклонники реагируют достаточно позитивно на привычку певицы показывать себя в смелых образах и не скрывают своего удивления. В этот раз Спирс отправилась на пляж, где отбросила стыд и без одежды сплясала на камеру.

«У людей на заднем плане будет история, которой они смогут поделиться с грядущими поколениями; 😬 «Мэм… я просто пытаюсь получить сертификат подводного плавания»; Открытие этого приложения опасно! 🤦🏽‍♂️; Сердечки становятся меньше 😳; Просто потому, что вы можете, не означает, что вы должны; У вас есть полное право сделать это, но не публикуйте это; Пожалуйста остановись» - пишут в сети.

Также в Инстаграм Бритни обрушилась с руганью на своих родителей и пожелала им гореть в аду.

«Не пожелаю такой боли никому! Невероятно тяжело принять тот факт, что моя семья со мной все это проделала. И до конца жизни мне будет тяжело. А что касается моих мамы и папы, которые сидели сложа руки и прятали от меня кофе по всему дому, чтобы я не могла проснуться от чувства, что я мертвая, от своего страха… Я скажу это громко и гордо. Я молюсь, чтобы вы оба горели в аду» - рассказала Бритни.

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