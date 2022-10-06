Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва показала не лише цікаві кадри, а й відповіла на запитання.

Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишилася у Києві, продовжує активно вести Інстаграм. Співачка не забуває ділитися цікавими кадрами та любить з іронією відповідати на запитання шанувальників.

Не обходиться Даша і без сарказму, коли відповідає на деякі теми фанатів, цього разу вона поцікавилася, чому почали відписуватись її фанати і чи можливо, що їх щось не влаштовує.

«Чому відписуєтесь? Ти ж дівчинка! - пожартувала Даша у відповідь на лайку.

Був варіант, тому що Даша припинила показувати провокаційні кадри: «Інші часи, Вова» – зауважила Астаф'єва.

«Бо дурні» - пишуть артистці у відповідь, на що вона теж пожартувала. А ось на питання про весілля та відписку Астаф'єва посміялася: «Чому Інстаграм про це не попереджає?».

Також на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила пару своїх сміливих фото, на яких вона позує в корсеті та панчохах, а також незвичайним способом вирішила підтримати українців.

"Я так хочу підтримати вас. І сама намагаюся. Важко… тому що ці прокляті роки хочуть знищити всіма способами. А ми все одно Є, і БУДЕМО. Нещодавно побачила цей вислів. Ділюсь. Тримайтеся за порожнечу!", - пише Астаф'єва.

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