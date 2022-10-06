Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева показала не только интересные кадры, но и ответила на вопросы.

Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны осталась в Киеве, продолжает активно вести Инстаграм. Певица не забывает делиться интересными кадрами и любит с иронией отвечать на вопросы поклонников.

Не обходится Даша и без сарказма, когда отвечает на некоторые темы фанатов, в этот раз она поинтересовалась, почему стали отписываться ее фанаты и возможно ли, что их что-то не устраивает.

«Почему отписываетесь? Ты же девочка!» - пошутила Даша в ответ на ругательство.

Был вариант, потому что Даша прекратила показывать провокационные кадры: «Другие времена, Вова» - подметила Астафьева.

«Потому что глупые» - пишут артистке в ответ, на что она тоже отшутилась. А вот на вопрос о свадьбе и отписке Астафьева посмеялась: «Почему Инстаграм об этом не предупреждает?».

Также на своей странице в Instagram артистка разместила пару своих смелых фото, на которых она позирует в корсете и чулках, а также необычным способом решила поддержать украинцев.

"Я так хочу поддержать вас. И сама стараюсь. Трудно… потому что эти проклятые гады хотят уничтожить всеми способами. А мы все равно Есть, и БУДЕМ. Недавно увидела это выражение. Делюсь. Держитесь за пустоту!", — пишет Астафьева.

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