Українська співачка Злата Огневич розповіла трохи про свій день та привернула увагу.

Як повідомляє Politeka.net , популярна українська співачка Злата Огневич продовжує активно вести соціальні мережі та розповідати про свій день. На цей раз артистка зізналася, що і в її буднях бувають незручні моменти.

«На тлі стресу я практично перестала їсти солодке. Але тепер з'явилося нове «хочу». Сир! Козячий і овечий, чим більше він смердить, тим краще! А тепер іду кавою, хоч і обіцяла собі, що зроблю перерву.

Сиджу, сміюся. Надіслали координати концерту та попросили не лякатися. Але я живу поруч із ядерним агресором, який щодня шантажує своїми новими «ядерними причандалами». Я нічого не боюся» - пише Злата.

Ми також писали, що далеко не всі люблять активно проводити час у спортзалах, але українська співачка Злата Огневич до них не належить. Артистка із задоволенням проводить час у спортзалі, де відточує свою форму. На особистій сторінці в Instagram знаменитість показала кадри зі спортзалу.

Українська співачка Злата Огневич демонструє кадри зі спортзалу, куди вирушила з самого ранку.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із залаштунків концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру найпопулярніших зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.